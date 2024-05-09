اشار رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في تصريح له، الى اننا "على أعتاب حلول عيد الاستقلال، في حرب الاستقلال قبل 76 عاما كنا قلائل وحاربنا الكثيرين. لم نمتلك آنذاك السلاح وكان هناك حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل, ولكن بفضل روحنا القوية وشجاعتنا ووحدتنا الوطنية انتصرنا. اليوم, نحن أقوى بكثير. إننا حازمون وموحدون من أجل دحر أعدائنا وأولئك الذين يبتغون تدميرنا. إذا اضطرينا للوقوف لوحدنا, سنقف لوحدنا. وقد قلت إن لو لزم الأمر ذلك, سنقاتل بأظافرنا. ولكن لدينا أكثر بكثير من أظافر وبفضل ذات الروح القوية, سننتصر بعون الله".

كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو: إذا توجب علينا أن نقف بمفردنا أو اضطررنا أن نقاتل بأظافرنا فسنفعل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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