فوز رئيس المجلس العسكري في تشاد في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية

فاز رئيس المجلس العسكري في ​تشاد​ ​محمد إدريس ديبي إتنو​، في الجولة الأولى من الانتخابات الرّئاسيّة الّتي جرت الإثنين الماضي، وفقًا لنتائج رسميّة أوّليّة.

وأوضحت اللّجنة الانتخابيّة أنّ ديبي نال 61,03 في المئة من الأصوات، متفوّقًا على رئيس وزرائه سوكسيه ماسرا الّذي حصل على 18,53 في المئة. ومن المقرّر أن يصادق المجلس الدّستوري على النّتائج.

وأكّد ديبي في خطاب مقتضب، "أنّني الآن الرّئيس المنتخب لكل التشاديّين"، متعّهدًا الوفاء "بالتزاماته".

وكان ماسرا قد أعلن في وقت سابق فوزه، محذّرًا فريق ديبي من تزوير النّتائج.