عقد الوفد النيابي الموجود في واشنطن بمبادرة من النائب فؤاد مخزومي إجتماعا مع كبير مستشاري الرئيس الأميركي آموس هوكشتين.
وقد التقى مخزومي بداية المسؤول الأميركي، ثم عقد اجتماع موسع ضم أعضاء الوفد النيابي، وجرى نقاش في تطبيق القرار 1701 والجهود الأميركية في هذا الإطار بالإضافة إلى المطالبة اللبنانية بفصل لبنان عن مسار الحرب الدائرة في غزة.
كما ناقش المجتمعون أيضا ما وصلت إليه الجهود المبذولة من جهات متعددة وفي مقدمها اللجنة الخماسية من أجل انتخاب رئيس للجمهورية.
كانت هذه تفاصيل خبر الوفد النيابي الموجود في واشنطن بحث مع هوكشتين في تطبيق القرار 1701 والجهود الأميركية في هذا الإطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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