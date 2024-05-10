"أكسيوس": مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغّر وافق على توسيع منطقة العمليات في رفح

أفاد موقع "أكسيوس" الأميركي نقلًا عن 3 مصادر مطلعة، بأنّ مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغّر وافق أمس على توسيع منطقة عمليات الجيش في رفح، في وقت تتصدى فيه الفصائل الفلسطينية لقوات الجيش الإسرائيلي المتوغّلة في المدينة المكتظّة بالنازحين الفلسطينيين من أنحاء قطاع غزة.

ونقل الموقع عن مصدر مطلع، قوله إنّ "الإجراء الذي وافق عليه المجلس يُمكن أن تفسره واشنطن بأنه تجاوز للخط الأحمر للرئيس الاميركي جو بايدن"، الذي صرّح في وقت سابق أنّه لن يزوّد إسرائيل بالأسلحة "المستخدمة تاريخيًا للتعامل مع المدن" إذا ذهبت بجيشها إلى رفح وذلك بعد أن احتلّت إسرائيل معبر رفح الحدودي مع مصر.