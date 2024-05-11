الجيش الإسرائيلي: 300 ألف فلسطيني نزحوا من الأحياء الشرقية لمدينة رفح

أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن "ما يناهز 300 ألف شخص نزحوا من الأحياء الشرقية لمدينة رفح في جنوب قطاع غزة، الى الى الشمال الغربي من رفح المكتظة بنحو 1,4 مليون فلسطيني".
وكان قد طلب المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في وقت سابق من اليوم، من جميع السكان والنّازحين المتواجدين في منطقة جباليا وأحياء السّلام والنور وتل الزعتر ومشروع بيت لاهيا ومعسكر جباليا وعزبة ملين والروضة والنزهة والجرن والنّهضة والزّهور، "التوجّه فورًا إلى المآوي غرب مدينة غزة".
وتوجّه إليهم في تصريح، قائلًا: "تتواجدون في منطقة قتال خطيرة"، زاعمًا أنّ "حركة حماس تحاول إعمار قدراتها في المنطقة، ولذلك سيعمل الجيش بقوّة شديدة ضدّ المنظّمات الإرهابيّة في المنطقة الّتي تتواجدون فيها، ولذلك كلّ من يتواجد في تلك المناطق يعرّض نفسه وعائلته للخطر".
وأمس، أفادت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، "الأونروا"، بأن "نحو 110 آلاف شخص فروا من رفح بحثا عن مكان آمن وسط ظروف معيشية فظيعة والأمل الوحيد هو وقف إطلاق النار"،مشددة على "استمرار التهجير القسري مع اشتداد القصف الإسرائيلي على رفح".
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