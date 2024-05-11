وزيرة خارجية كندا بحث مع بو حبيب هاتفياً بآخر مستجدات الوضع في الجنوب

أعلنت وزارة الخارجية، أن "وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب تلقى اتصالا هاتفيا من وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي، و اطلعته على اهداف زيارتها المرتقبة الاسبوع المقبل الى لبنان، حيث سيتعذر على بوحبيب لقاءها في بيروت، بسبب مشاركته في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية في البحرين".
وبحسب الوزارة، تداول بو حبيب وجولي في آخر مستجدات الوضع في الجنوب، وكيفية المساعدة على التهدئة، وخفض التصعيد، واعادة الاستقرار.
وشكر بو حبيب لنظيرته الكندية المساعدات الكندية المقدمة للبنان، وأمل بـ"إستمرار وزيادة الدعم الكندي في المجالات التنموية".
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