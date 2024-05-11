رأى رئيس "الحزب الدّيمقراطي اللّبناني" طلال أرسلان، أنّ "كلّ من يعتبر أنّ بمواقفه ومزايداته اليوم أو بتواصله مع الشّرق والغرب بإمكانه حلّ ملف عودة النازحين، فهو إمّا واهم أو يتقصّد إيهام النّاس بأمر لن يحصل".
وأكّد في تصريح، أنّ "التّواصل المباشر والتّنسيق بين الدّولتين اللّبنانيّة والسّوريّة والحكومتين بالأطر الرّسميّة والجدّيّة، وحده كفيل للبدء بحلّ هذه الأزمة، وتنفيذ الخطّة الشّاملة الّتي أعدّها وزراء "الحزب الدّيمقراطي" وأقرّتها حكومة حسان دياب، السّبيل الوحيد للحل"، مضيفًا: "أوقفوا المتاجرة بملف وجودي، واعملوا ولو لمرّة وفق المصلحة الوطنيّة العليا، والرّشاوى الدّوليّة مخجلة بصورتها ومضمونها".
كانت هذه تفاصيل خبر أرسلان: التواصل والتنسيق بين لبنان وسوريا كفيل للبدء بحل أزمة النزوح والرشاوى الدولية مخجلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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