أفادت "الوكالة الوطنية" بأن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار بعد منتصف الليل الفائت على اطراف بلدة الناقورة مستهدفا جبل اللبونة بعدة صواريخ جو ارض ما ادى الى اضرار جسيمة بالممتلكات والمزروعات والاحراج. وقرابة الواحدة ليلا قصفت المدفعية أطراف بلدتي الجبين والضهيرة والاودية المحيطة بهما ما ادى الى تطاير زجاج عدد من المنازل المحيطة بمكان القصف. كما اطلقت القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق في القطاعين الغربي والاوسط، وحلق الطيران الاستطلاعي فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل.

كانت هذه تفاصيل خبر غارة ليلا على اطراف الناقورة وقصف الجبين والضهيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.