إنقاذ شاب من الغرق على شاطىء جبيل والبحث جار عن 3 آخرين

غرق أربعة شبان كانوا يمارسون رياضة السباحة على شاطىء جبيل، وتمكن عناصر من مغاوير البحر والإنقاذ البحري في الدفاع المدني من إنقاذ أحدهم، والبحث جار لانقاذ الآخرين.

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