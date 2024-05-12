مجهولون يلقون جثة شاب أمام وحدة إسعاف شمالي قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبد الرحمن القرشي:

ألقى مجهولون جثة شاب أمام وحدة إسعاف وفروا هاربين، في قرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بمصرع شاب بطلقات نارية أمام وحدة إسعاف في قرية الكرنك بمركز أبوتشت.

وانتقلت قوة أمنية تحت إشراف اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا إلى مكان الواقعة، وتبين العثور على جثة "م" يبلغ من العمر 24 عامًا، بها طلقات نارية ألقاها أشخاص أمام وحدة إسعاف الكرنك مركز أبوتشت وفروا هاربين.

تحرر المحضر، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.