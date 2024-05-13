مارك ضو: السفير السعودي يتكلم عن خيار رئاسي ثالث وآلية للوصول إلى هذا الخيار

اشار النائب مارك ضو الى ان السفير السعودي وليد البخاري يتكلم عن خيار رئاسي ثالث وآلية للوصول إلى هذا الخيار، وهم مع اي صيغة تسمح بالتلاقي والوصول إلى جلسة في مجلس النواب وانتخاب رئيس.

ولفت ضو في حديث تلفزيوني، الى ان ما سمعناه من المبعوث الاميركي الى لبنان اموس هوكشتاين ومن أعضاء الكونغرس أنّ القرار 1701 "مكوّن ثابت"، وما يعنيهم بشكل أساسي هو الأمن الاسرائيلي. وشدد على انه لا يمكننا محو الدولة اللبنانية، وقرار الحرب والسلم هي فقط من يحق لها اتخاذه، وليس أحد الأحزاب.