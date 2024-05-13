استشهاد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة بقصف إسرائيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء الأحد، باستشهاد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين القيادي طلال أبو ظريفة، في قصف إسرائيلي حي الصبرة جنوب غزة.

وأشارت "الجزيرة" في نبأ عاجل إلى سقوط 3 شهداء و8 مصابين في قصف إسرائيلي على مبنى سكني في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

ووفقا لتقارير إعلامية، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي يكثف، غاراته على مناطق جنوبي غزة، إذ استهدف بغارتين وقصف مدفعي المنطقة الشرقية لمدينة رفح.

وأوضحت كذلك أن غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في حي البرازيل برفح، مشيرة إلى أن مسيرات إسرائيلية تستهدف طواقم الإسعاف بالمنطقة.