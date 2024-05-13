وزير الخارجية الإماراتي يلتقي نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية سلوفينيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي اليوم، نائبة رئيس الوزراء وزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية في جمهورية سلوفينيا تانيا فاجون.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.