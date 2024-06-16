القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ساعات قليلة وتُرفع تكبيرات صلاة عيد الأضحى المبارك، يهرول الأطفال للمساجد بصحبة آبائهم، وتنقسم السيدات ممن يقمن الصلاة في ساحات المساجد الكبرى أو من تقيمها في المنزل.

وتبحث العديد من السيدات والأمهات عن كيفية صلاة عيد الأضحى للنساء بالخطوات في المنزل؟، وهل تقمن الصلاة خلف الإمام، وكيف تؤديها؟

كيفية صلاة عيد الأضحى للنساء

وفي هذا الصدد، أكدت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الإلكتروني، أن صلاة عيد الأضحى هي سنة مؤكدة، ويستحب أن تؤدي الصلاة في جماعة مع الإمام.

واوضحت الدار في فتواها، إنه يمكن للنساء تأدية صلاة عيد الأضحى في المنزل، وسط أهل بيتها أو منفردة، كما يمكن إقامة تكبيرات العيد بصورة عادية كما لو كانت في المساجد.

كيفية صلاة عيد الأضحى للنساء في المنزل

وعن كيفية صلاة عيد الأضحى للنساء في المنزل، أوضحت دار الإفتاء، أنها مثلها مثل الصلاة العادية، ولكن يزيدها السبع تكبيرات بعد الإحرام في الركعة الأولى قبل القراءة، وخمس تكبيرات في الركعة الثانية قبل القراءة، ثم تجلس السيدة للتشهد وتُسَلِّم.

وأشارت «الافتاء» إلى أن صيغة تكبيرات العيد تردد بنفس صفة صلاة العيد المعتادة؛ وتُصَلِّى ركعتين بـ7 تكبيرات بعد الإحرام في الركعة الأولى قبل قراءة القرآن، وخمس تكبيرات في الثانية قبل القراءة، ثم تجلس للتشهد وتُسَلِّم، ولا تُسَنُّ في هذه الحالة الخُطْبَة بعد أداء الصلاة.

كيفية صلاة عيد الأضحى للنساء في المنزل بالخطوات

وأوضحت دار الإفتاء، كيفية صلاة عيد الأضحى للنساء في المنزل بالخطوات، إذ تفتتح الركعة الأولى منهما بسبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، ثم تقرأ ما تيسر لها من القرآن جهرا، وتتم ركعة عادية كما في غيرها من الصلوات، أما في الركعة الثانية، تكبر خمس تكبيرات بعد تكبيرة القيام، ثم تقرأ، وتتم الركعة، وتجلس للتشهد وتسلم.