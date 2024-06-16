القوات المسلحة اليمنية أعلنت أن السفن التي استهدفتها خلال الـ72 ساعة الماضية مصيرها الغرق

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، أن "مصيرالسفن المستهدفة خلال ال72 ساعة الماضية بسبب انتهاكها حظر الوصول إلى موانئ فلسطين المحتلة هوالغرق، سفينة (Verbena) تغرق في خليج عدن بعد استهدافها بعدد من الصواريخ، وسفينة (TUTOR) التي تم استهدافها بزورق مسير وعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة هي معرض للغرق خلال الساعات المقبلة".

ولفتت القوات، الى أن "هذه العمليات تهديها قواتنا المسلحة اليمنية الى إخواننا المجاهدين في غزة الصمود والجهاد يحفظهم الله وإلى كل الأحرار من أبناء الشعب الفلسطيني بمناسبة عيد الأضحى المبارك".

وجددت تحذيرها "لكافةَ الشركاتِ من مغبةِ التعاملِ معَ العدوِّ الإسرائيليِّ ومنْ وصولِ سُفُنِها إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةَ، مالمْ فإنها سوفَ تتعرضُ للاستهدافِ في منطقةِ عملياتِ القواتِ المسلحةِ وبحسبِ ما جاءَ في البياناتِ السابقة".

وأكدت القواتـ أنها "ماضية بالتوكلِ والاعتمادِ على اللهِ في تنفيذِ توجيهاتِ السيدِ الحوثي في توسيعِ العملياتِ وتطويرِ القدراتِ العسكريةِ إسناداً ونُصرةً للشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزةَ ودفاعاً عنِ اليمنِ العزيزِ ولن تتوقفَ عملياتُ الإسنادِ إلا بتوقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة".