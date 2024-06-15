شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ملعقة ملح واحدة لإزالة الشعر الزائد نهائيا من الجذور وتبيض فوري للمناطق الغامقة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - طريقة سحرية لإزالة الشعر الزائد بالملح، يمكنك التخلص من الشعر الزائد الموجود على سطح الجلد من خلال اتباع أكثر من طريقة باستعمال الملح، وتلك الطريقة لها دورها في إزالة الشعر، والتخلص من العديد من العيوب على سطح البشرة وأهمها أن خلطات الملح تساعد على تنظيف البشرة، ولذلك نتعرف في هذه السطور المقبلة على طريقة استعمال وصفة الملح التي من الممكن أن تستخدم لنزع الشعر، وإزالة كل خلايا الجلد الميتة من البشرة ولذلك نذكر مكونات خلطة الملح لإزالة الشعر وطريقة استخدامه على الجلد.

إزالة الشعر الزائد بالملح تعتبر طريقة إزالة الشعر تماما عن طريق استخدام الملح هي من أكثر الطرق الفعالة التي تساعد على إزالة الشعر دون أن يتضرر الجلد ولذلك نتعرف على أهم المكونات، وطريقة التحضير السريعة لتلك الوصفة بحيث تكون متاحة لكل سيدة ترغب في إزالة الشعر من سطح الجلد بطريقة طبيعية وآمنة وبدون الحاجة تماما إلى استخدام أي مستحضرات كيميائية قد تعمل على إيذاء الجلد وحدوث التهابات، وقد لا تتحقق النتيجة المرجوة.

مكونات تحضير خلطة الملح لإزالة الشعر

من الممكن أن تستعملي هذه المكونات الآتية لإزاله الشعر تماما عن طريق استعمال الملح وتلك المكونات تتمثل فيما يلي:

ربع كوب من ملح الطعام. ربع كوب من مكون النشا. 1 ملعقة كبيرة زيت زيتون. ملعقة كبيرة من بودرة الترمس. 1 ملعقة من عصير الليمون. 1 ملعقة من ماء الورد. 1ملعقة صغيرة من الفازلين. طريقة تحضير واستخدام وصفة الملح يمكنك أن تقومي بتجهيز بولة تكون مناسبة كي تقومي فيها بمزج ربع كوب من النشا مع ملعقة من الترمس المطحون ومن ثم تتم إضافة الفازلين. بعد إسالته فوق حمام مائي يمكنك بعد ذلك أن تضيفي زيت الزيتون وعصير الليمون مع ماء الورد ثم اخفق المكونات بشكل مستمر للحصول على خليط الملح الطبيعي النازع لجذور الشعر وبكل سهولة. يمكنك تطبيق هذا الخليط على الشعر المطلوب إزالته وذلك مدة تصل لـ 15 دقيقة، ومن ثم يتم غسل الجلد جيدا بالماء واستعمال مرطب يدهن على الجد لمنع جفافه. هناك طريقة أخرى يمكن من خلالها إزالة الشعر الزائد نهائيا وهذه الوصفة تتكون من خلط مسحوق الحلبة والماء الساخن حتى يصبح الخليط متجانسًا ثم بعد ذلك يتم وضع الخليط على المنطقة المراد إزالة الشعر منها ثم اتركي الخليط على المنطقة لمدة 30 دقيقة ثم بعد ذلك قومي بغسل المنطقة التي تم إزالة الشعر منها باستخدام بالماء الدافئ..