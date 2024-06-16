الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي متأثرا بجراح أصيب بها في رفح

أعلن الجيش الإسرائيلي، عن "مقتل جندي متأثرا بجراح أصيب بها في رفح".

وفي وقت سابق من اليوم، أقرّ الجيش الإسرائيلي رسميًا في بيان، بمقتل 8 عسكريين في تفجير ناقلة جند خلال معارك مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأوضح أنّ من بين القتلى نائب قائد سرية في لواء الهندسة 601.

وشدد الناطق العسكري باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة، على أن "عمليتنا المركبة والنوعية اليوم في رفح هي تأكيد جديد على فشل العدو أمام مقاومتنا وضربة موجعة لجيشه، ولدينا المزيد".

وقال في تصريح: "ستستمر ضرباتنا الموجعة للعدو في كل مكان يتواجد فيه، ولن يجد جيش الاحتلال سوى كمائن الموت في أي بقعة من أرضنا بعون الله".

وكانت قد أعلنت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنّه "مع صبيحة يوم عرفة، نفذ مجاهدونا كمينًا مركبًا ضد آليات العدو المتوغلة في منطقة الحي السعودي بتل السلطان غرب مدينة رفح ، حيث تم استهداف برج جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" ما أدى إلى اشتعاله وإيقاع طاقم الجرافة بين قتيل وجريح، وفور وصول قوة الإنقاذ تم استهداف ناقلة جند من نوع "نمر" بقذيفة "الياسين 105"، ما أدى إلى تدميرها ومقتل جميع أفرادها".