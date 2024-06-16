أبو عبيدة: عمليتنا النوعية في رفح تأكيد على فشل العدو أمام مقاومتنا ولدينا المزيد

شدد الناطق العسكري باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة، على أن "عمليتنا المركبة والنوعية اليوم في رفح هي تأكيد جديد على فشل العدو أمام مقاومتنا وضربة موجعة لجيشه، ولدينا المزيد".

وقال في تصريح: "ستستمر ضرباتنا الموجعة للعدو في كل مكان يتواجد فيه، ولن يجد جيش الاحتلال سوى كمائن الموت في أي بقعة من أرضنا بعون الله".