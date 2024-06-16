السعودية | رئيس مؤسسة البريد السعودي يهنئ القيادة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - رئيس مؤسسة البريد السعودي المهندس آنف بن أحمد أبانمي

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رفع معالي رئيس مؤسسة البريد السعودي “سُبل” المهندس آنف بن أحمد أبانمي التهنئة والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال معاليه: “يسرني أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك”، سائلاً المولى -عزّ وجلّ- أن يحفظ القيادة الرشيدة وأن يجزيهم خير الجزاء على ما يقدمونه لخدمة ضيوف الرحمن، وأن يُتم على حجاج بيته الحرام نُسكهم، ويعيد هذه الأيام المباركة والوطن بأمن وأمان وازدهار.

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