النشرة: وفاة طفلة سورية بعمر 10 سنوات بعد ضربها بعصا من قبل والدها في طاريا بالبقاع

افاد مراسل "النشرة" في البقاع، بنقل الطفلة السورية ندى محمد الحمود من التبعية السورية 10 سنوات الى مستشفى دار الامل الجامعي في دورس، وهي بحالة حرجة نتيجة ضربها بعصا من قبل والدها، وما لبثت أن فارقت الحياة بعد توقف قلبها، ولم تنجح عملية إنقاذها .

ولفت الى انه بعدما فتحت القوى الأمنية تحقيقا بالحادث ضد الجاني، فر والدها محمد الحمود من سهل بلدة طاريا إلى جهة مجهولة، والبحث جار عنه.