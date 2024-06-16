المجلس العام الماروني هنأ بعيد الاضحى

تقدم المجلس العام الماروني برئاسة المهندس ميشال متى، من اللبنانيين بعامةً والمسلمين بخاصة، "بأصدق التهاني القلبية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، الذي يطلّ علينا هذا العام ووطننا كعاته ما زال يقدّم التضحيات رغم كل ما أصابه ويُصيبه".
واردف المجلس الماروني "نسأل الله عزّ وجل، أن يُعيدَه على جميع اللبنانيين بالأمن والأمان، وأن يمنّ عليهم بالخير والصحة والطمأنينة، وعلى لبناننا الحبيب بالإستقرار السياسي والأمني".
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