الشرطة الألمانية تطلق النار على مهاجم حمل فأسا في هامبورغ

ذكرت الشرطة في ألمانيا أن أفرادها أطلقوا النار على مهاجم هددهم بفأس وعبوة حارقة على هامش عرض للمشجعين في بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم في منطقة سانت باولي بوسط هامبورغ اليوم الأحد. ولفتت الى أن عملية كبيرة للشرطة تجري الآن وأن المهاجم يتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

ووقع الحادث بينما يستعد منتخبا بولندا وهولندا لمواجهة على ملعب فولكس بارك شتاديون في الثالثة مساء بالتوقيت المحلي (1300 بتوقيت غرينتش).

وتقام فعاليات للمشجعين قبل المباريات، وأُقيم حدث للمشجعين الهولنديين في الساعة 12:30 مساء (1030 بتوقيت غرينتش)، أي في وقت وقوع الحادث تقريبا.

وتستضيف ألمانيا البطولة التي انطلقت مساء يوم الجمعة وتستمر شهرا.