شكرا لقرائتكم خبر عن في ظهور مشترك نادر.. الملك تشارلز ينقل إحدى رتبه العسكرية للأمير وليام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسند ملك بريطانيا تشارلز دورًا عسكريًا كبيرًا لابنه الأمير وليام في حفل أقيم اليوم الاثنين، في ظهور مشترك نادر لكليهما مع تكثيف الملك عودته لممارسة المهام العامة بعد تشخيص إصابته بالسرطان.

وقدم تشارلز لوليام لقب العقيد الأعلى لسلاح الجو بالجيش، وهو المنصب الذي شغله الملك لمدة 32 عامًا، أمام طائرة هليكوبتر أباتشي، في احتفال شاهده عسكريون في متحف الطيران العسكري بجنوب انجلترا.

وقال تشارلز عن ابنه، وهو قائد سابق لطائرات الهليكوبتر للبحث والإنقاذ في سلاح الجو الملكي البريطاني: "إنه طيار جيد جدًا بالفعل". أحدث ظهور علني وكانت زيارة تشارلز لمتحف الطيران العسكري أحدث ظهور علني له منذ عودته إلى ممارسة مهامه في نهاية أبريل، أي بعد 3 أشهر تقريبًا من إعلان قصر بكنجهام خضوعه لعلاج من نوع غير محدد من السرطان.

وقال تشارلز خلال حفل التسليم، إنه يودع اللقب "بحزن"، لكن سلاح الجو بالجيش سينتقل من "قوة إلى قوة" تحت قيادة ابنه.

وأضاف: "اعتنوا بأنفسكم ولا أستطيع أن أخبركم بمدى فخري بعملي معكم طوال هذا الوقت".

وأُعلن نقل اللقب في أغسطس الماضي بعد اعتلاء تشارلز العرش، وأمضى وليام بعض الوقت داخل مقر سلاح الجو، حيث شاهد التدريب والمعدات واستمع إلى الجنود في وقت لاحق من يوم الاثنين.