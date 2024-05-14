ميشال موسى أكد عبر "النشرة" أهمية الموقف اللبناني الموحد بملف النزوح: من المفترض أن تخرج الجلسة غدًا بتوصيات محددة

أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ميشال موسى، الى أن "الجلسة النيابية غدًا مهمة وأساسية لتقول كل كتلة موقفها بوضوح في ملف النزوح السوري"، معتبرًا انه "طوال الفترة الماضية كنا نرى السجالات في هذا الملف عبر الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي من الافضل اليوم أخذ النقاش الى مكانه الطبيعي تحت قبة مجلس النواب".

وفي حديث لـ"النشرة"، لفت موسى الى أن "جلسة الغد تتيح لكل كتلة أن تعبر عن رأيها، آملا أن "تتمكن الكتل النيابية من الوصول الى موقف لبناني موحد، ومن المفترض ان تخرج الجلسة بتوصيات محددة تستند اليها الحكومة في معالجة هذا الملف خصوصا أننا على أبواب مؤتمر بروكسيل الذي سيناقش ملف النازحين".

وحول طروحات كتلة "التنمية والتحرير" في هذا الملف، اوضح موسى أن "كتلة رئيس المجلس تتواصل مع بقية الكتل الاخرى لبلورة الافكار والوصول الى موقف جامع".

واذ شدد على أهمية التواصل مع الحكومة السورية والمجتمع الغربي، أكد موسى أن "قوة الموقف اللبناني تتمثل بالاجماع حول خطورة هذا الملف على المستويات كافة بعيدًا عن المواقف والمزايدات الاعلامية، وبالتالي المطلوب صياغة هذه الافكار ضمن خطط عمل للدفاع عن موقف الحكومة.