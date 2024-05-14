الدفاع المدني بغزة: الاحتلال يواصل قتل طواقمنا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة: الاحتلال يواصل قتل طواقمنا ويقصف ويدمر آلياتنا.

وأدان الدفاع المدني بغزة قتل الاحتلال 69 فردا وإصابة أكثر من 250 من طواقمه، موضحًا أن صمت الأمم المتحدة إزاء عدم إلزام الاحتلال تزويدهم بالوقود حكم بالإعدام على عمل الدفاع المدني.

وطالب الأمم المتحدة بإلزام إسرائيل بتزويدهم بالوقود، فضلًا عن السماح بإدخال المعدات الثقيلة لإنقاذ حياة العالقين تحت الأنقاض وانتشال الجثامين.

ولفت المتحدث باسم الدفاع المدني إلى أن هناك 10 آلاف مفقود لا يزالون تحت الأنقاض.