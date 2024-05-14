وزير الأوقاف: الأزهر سيظل باقيا لخدمة الدين.. وسنحافظ عليه من الاختطاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبو طالب:

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الأزهر الشريف سيظل صافيا مشرقا نقيا باقيا في خدمة الدين ونشر سماحة الإسلام الوسطي.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر "دور مشايخ الأزهر في خدمة العلوم الشرعية والدينية"، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، الثلاثاء، نعاهد الله أن نواجه كل وسائل الهدم بالمزيد من العمل والجهد والإنتاج، فالأزهر غير تاريخه تمسك بالإسلام الوسطي دون إفراط أو تفريط.

ولفت إلى أنه ليس بالكلام تبنى الأمم والمؤسسات ولكن بالعمل والإنتاج، مضيفا:"نحن نعمل على استعادة الخطاب الديني ممن خطفوه، وعلينا أن نبذل جهدنا ألا يختطف الأزهر الشريف وأن يكون كل أستاذ أمينا في عمله داخل كليته".