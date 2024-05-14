مقتل 14 شخصًا وإصابة العشرات في عاصفة ترابية قوية بالهند (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

تشهد الهند حالة من الاضطرابات الجوية حيث ضربتها عاصفة ترابية قوية صاحبها سقوطًا للأمطار على مناطق واسعة من البلاد.

وتسببت الرياح القوية في سقوط اللافتات الإعلانية والأعمدة على المارة أثناء عبورهم في الطرقات.

وأعلنت السلطات مقتل ما لا يقل عن 14 شخصًا بسبب الحوادث الواقعة خلال موجة الطقس السيء، آخرها ما حدث في مدينة مومباي عندها انهارت لوحة إعلانية كبيرة عند إحدى محطات الوقود على الناس ما أدى لمقتل وحصار العشرات تحتها.

وقال مفتش القوة الوطنية للاستجابة للكوارث جوراف تشوهان، إنه تم انتشال ثماني جثث من بين الحطام، بينما جاري البحث عن باقي جثامين الضحايا بين الحطام، قائلًا إن 4 أشخاص لا يزالوا مدفونين تحت اللوحة الكبيرة.

وحذر تشوهان من خطورة الوضع على العالقين تحت اللوحة، قائلًا إنه لا يمكن إزالة اللوحة الإعلاننية بسبب مضخة البنزين

وإضافة لذلك، أعلنت السطات إصابة ما لا يقل عن 70 شخصًا في حوادث مختلفة في جميع أنحاء البلاد بسبب سقوط أمطار غزيرة في مناطق مختلفة.