وزير الصحة البريطاني: المعاهدة المقترحة لمواجهة الاوبئة الجديدة غير مقبولة

أعلن وزير الصحة البريطاني أندرو ستيفنسون، أن "المعاهدة المقترحة من منظمة الصحة العالمية بشأن الجهوزية لمواجهة أوبئة مستقبلية غير مقبولة حاليا بالنسبة لبريطانيا".
ولفت ستيفنسون، الى ان "النص الحالي غير مقبول بالنسبة لنا، بالتالي ما لم يتم تعديله وتنقيحه لن نوقعه"، مؤكداً أن "بريطانيا لن تقبل الاتفاق إلا إذا كان يصب في مصلحة المملكة المتحدة الوطنية ويحترم سيادتنا الوطنية".
وشدد على اننا "لن نسمح لمنظمة الصحة العالمية تحت أي ظرف من الظروف بأن تتمتع بسلطة لفرض أوامر العزل هذا مرفوض ولم يتم اقتراحه مطلقا"، مضيفاً "حماية سيادتنا خط أحمر بريطاني".
ومنذ عامين تسعى الدول الأعضاء في منظمة الصحة البالغ عددها 194 دولة، إلى التوصل لاتفاق عالمي تاريخي بشأن الوقاية من الأوبئة والجهوزية والاستجابة في أعقاب الآثار المدمرة لجائحة كوفيد-19.
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