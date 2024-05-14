البنتاغون: ندعو جميع الجهات إلى عدم التدخل في عملية تسليم المساعدات عبر البحر إلى غزة

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أننا "سنبدأ خلال الأيام المقبلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر الممر المائي، وندعو جميع الأطراف إلى عدم التدخل في عملية تسليم المساعدات عبر البحر إلى غزة".

وكشفت الوزارة، أن "تشغيل الممر البحري لإيصال المساعدات إلى غزة سيكلف نحو ٣٢٠ مليون دولار".

وفي وقت سابق، اعلن وزير الدفاع الأميركي لويد اوستن، في تصريح له حول تعليق شحن أسلحة لإسرائيل، اننا "نعكف حاليا على مراجعة بعض المساعدات الأمنية على المدى القصير في سياق تطور الأحداث في رفح".

وشدد وزير الدفاع الأميركي على ان "واشنطن كانت واضحة من البداية بأن على إسرائيل وضع المدنيين في رفح في الحسبان عند التفكير في عمليتها العسكرية"، وقد علقت واشنطن شحنة واحدة من الذخائر شديدة الانفجار.

ولفت اوستن، الى انه "لم نتخذ قرارا نهائيا بشأن كيفية التعامل مع شحنة الأسلحة المعلقة لإسرائيل".