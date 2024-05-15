"النشرة": مراقبو الاقتصاد سطروا محضر ضبط بحق مطعم في انصار لسوء النظافة وسلامة الغذاء

افاد مراسل "النشرة"، في الجنوب، عن أن "مراقبي مصلحة الإقتصاد والتجارة في محافظة النبطية بمتابعة من رئيس المصلحة محمد بيطار، استكملوا جولاتهم الرقابية على محال اللحوم والدواجن، وقد تم سحب عينات من شاورما اللحم والدجاج من بلدات الدوير وانصار، وايضاً على المؤسسات الغذائية والخضار والفاكهة والعصائر في نطاق مدينة النبطية وبلدة حومين الفوقا وبلدة الخلوات قضاء حاصبيا، وقد سطر محضر ضبط بحق صاحب مطعم في بلدة انصار لسوء النظافة وسلامة الغذاء".

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