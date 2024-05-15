الجيش عثر على جثة الغريق انطوني معيكي في عمشيت

عثر الجيش على جثة الغريق انطوني معيكي قبالة ثكنة مغاوير الجيش في عمشيت وتم نقل الجثة الى مستشفى سيدة مارتين. يذكر أن معيكي كان قد غرق في البحر اثناء ممارسته ورفاق له هواية السباحة يوم الأحد الماضي.

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