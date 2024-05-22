"أطباء بلا حدود": 85 قتيلا على الأقل جراء المعارك في مدينة الفاشر السودانية

أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود"، عن "مقتل 85 شخصا على الأقل في مستشفى في مدينة الفاشر في دارفور منذ تجدد القتال بين الطرفين المتحاربين في السودان في العاشر من أيار".

وذكرت رئيسة الاستجابة الطارئة لأطباء بلا حدود في السودان كلير نيكوليه، انه "في الفترة التي تلت اندلاع القتال في عاصمة ولاية شمال دارفور، استقبل المستشفى 707 مصابين".

ومنذ أكثر من عام، يدور قتال في السودان بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.

والفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور تعتبر مركزا رئيسيا للمساعدات في الإقليم الواقع في غرب السودان والذي يعيش فيه ربع سكان البلاد البالغ عددهم 48 مليون نسمة. وشهدت في هذا الشهر معارك عنيفة على الرغم من دعوات أممية متكررة للطرفين المتحاربين بتجنيبها القتال.