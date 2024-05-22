شكرا لقرائتكم خبر عن صور| الطائرة هوت فجأة.. مطب هوائي يقتل شخص ويصيب 50 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - مطب هوائي لطائرة سنغافورية، تسبب في وفاة راكب وإصابة أكثر من 50 آخرين، بعدما تعرضت طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية السنغافورية في طريقها لسنغافورة قادمة من مطار هيثرو في لندن لاضطرابات جوية شديدة.

وأشارت بيانات من منصة "فلايت رادار24 لتتبع الرحلات الجوية"، إلى أن الطائرة هوت فجأة لمسافة حوالي 1800 متر فوق الساحل الغربي لميانمار.

وبدأ الموسم المطير في المنطقة التي شهدت عواصف عاتية في العديد من الأماكن.

وغادرت الطائرة، وهي من طراز "بوينج 300-777 إي آر" من لندن الاثنين، وواجهت اضطرابات جوية شديدة في طريقها. وتم تحويل مسارها إلى بانكوك حيث هبطت اليوم الثلاثاء، في الساعة 1545 مساء (0845 بتوقيت جرينتش)، حسبما ذكرت شركة الطيران في منشور محدث عبر موقع فيسبوك.



اضطرابات عنيفة