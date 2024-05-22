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شكرا لقرائتكم خبر عن صور| الطائرة هوت فجأة.. مطب هوائي يقتل شخص ويصيب 50 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - مطب هوائي لطائرة سنغافورية، تسبب في وفاة راكب وإصابة أكثر من 50 آخرين، بعدما تعرضت طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية السنغافورية في طريقها لسنغافورة قادمة من مطار هيثرو في لندن لاضطرابات جوية شديدة.
وأشارت بيانات من منصة "فلايت رادار24 لتتبع الرحلات الجوية"، إلى أن الطائرة هوت فجأة لمسافة حوالي 1800 متر فوق الساحل الغربي لميانمار.
وبدأ الموسم المطير في المنطقة التي شهدت عواصف عاتية في العديد من الأماكن.
وغادرت الطائرة، وهي من طراز "بوينج 300-777 إي آر" من لندن الاثنين، وواجهت اضطرابات جوية شديدة في طريقها. وتم تحويل مسارها إلى بانكوك حيث هبطت اليوم الثلاثاء، في الساعة 1545 مساء (0845 بتوقيت جرينتش)، حسبما ذكرت شركة الطيران في منشور محدث عبر موقع فيسبوك.
وأشارت بيانات من منصة "فلايت رادار24 لتتبع الرحلات الجوية"، إلى أن الطائرة هوت فجأة لمسافة حوالي 1800 متر فوق الساحل الغربي لميانمار.
وبدأ الموسم المطير في المنطقة التي شهدت عواصف عاتية في العديد من الأماكن.
وغادرت الطائرة، وهي من طراز "بوينج 300-777 إي آر" من لندن الاثنين، وواجهت اضطرابات جوية شديدة في طريقها. وتم تحويل مسارها إلى بانكوك حيث هبطت اليوم الثلاثاء، في الساعة 1545 مساء (0845 بتوقيت جرينتش)، حسبما ذكرت شركة الطيران في منشور محدث عبر موقع فيسبوك.
اضطرابات عنيفة
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم أن الشخص الذي توفي على متن طائرة واجهت اضطرابات عنيفة فوق جنوب شرق آسيا، كان رجلا بريطانيا 73 عامًا تعرض لأزمة قلبية على الأرجح.
وقالت الخطوط الجوية السنغافورية إن الطائرة كانت تقل 211 راكبُا وطاقمًا يضم 18 شخصا.
ونقلت "بي بي سي" عن بيانات تم الإدلاء بها في مؤتمر صحفي في مطار بانكوك الدولي أن هناك سبعة أشخاص في حالة حرجة. وأضافت نقلا عن مسؤولين بالمطار أن إجمالي 53 راكبا أصيبوا، من بينهم زوجة المتوفي وأحد أفراد الطاقم.
وذكرت الخطوط الجوية السنغافورية أن الطائرة واجهت "اضطرابا شديدا مفاجئا" فوق حوض نهر إيراوادي بميانمار على ارتفاع 37 ألف قدم (11300 متر) بعد نحو 10 ساعات من المغادرة، فيما أعلن الطيار حالة طوارئ طبية وحول مسار الطائرة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية. وأشارت بيانات من منصة "فلايت رادار24 لتتبع الرحلات الجوية" إلى أن الأشخاص الذين لم يكونوا يرتدون أحزمة الأمان اصطدموا بسقف الطائرة.