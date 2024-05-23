"حزب الله": قصفنا مقر قيادة كتيبة في قاعدة بيت هيلل بعشرات صواريخ الكاتيوشا وفلق

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على الاغتيال الذي قامَ به العدو الصهيوني في كفردجّال وإصابة الأطفال وترويعهم، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الخميس 23-05-2024 مقر قيادة كتيبة السهل التابعة للواء 769 في قاعدة بيت هيلل بعشرات صواريخ الكاتيوشا وفلق".

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