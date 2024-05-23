وفاة مواطن اثر تعرضه لصعقة كهربائية في بلدة الدوير - النبطية

توفي المواطن ك. ح. ر. في بلدة الدوير الجنوبية اثر تعرضه لصعقة كهربائية اثناء قيامه باصلاح عطل كهربائي على عامود قرب احد المنازل في حي الروس في بلدته الدوير، فوقع ارضا، وتم نقله الى المستشفى في تول حيث فارق الحياة متأثرا باصابته.

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