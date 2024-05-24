اعلن نائب قائد القيادة المركزية الأميركية الاميرال براد كوبر إن ثلاثة جنود أميركيين لحقت بهم إصابات غير قتالية خلال عملية إنشاء وتشغيل الرصيف البحري قبالة ساحل غزة لتوصيل المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.
وأوضح كوبر للصحفيين، إن اثنين من الجنود أحدهما أصيب بالتواء في الكاحل والآخر بإصابة طفيفة في الظهر. ورفض تقديم تفاصيل عن إصابة الجندي الثالث.
ولفت الى انه تم إجلاء أحد الجنود الذين أصيبوا أثناء عملية الرصيف البحري في غزة إلى مستشفى.
كانت هذه تفاصيل خبر القيادة المركزية الأميركية: إصابة 3 جنود أميركيين بإصابات غير قتالية في عملية رصيف غزة البحري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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