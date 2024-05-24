هارتس: نتانياهو يسعى بالتعاون مع الجمهوريين لإلقاء خطاب بالكونغرس ما يصعّد الأزمة مع بايدن

يسعى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، في الشهرين الأخيرين، إلى الحصول على دعوة لإلقاء خطاب في الكونغرس الأميركي، وذلك بالتعاون مع الحزب الجمهوري، الأمر الذي من شأنه أن يصعد التوتر بينه وبين إدارة الرئيس جو بايدن.

وكثّف نتانياهو اتصالاته في هذا الخصوص في الأيام الأخيرة، على خلفية طلب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كريم خان، أن تصدر المحكمة مذكرات اعتقال ضده وضد وزير الأمن، يوآف غالانت، بشبهة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد البشرية خلال الحرب على غزة، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس".

يشار إلى أن الحزب الديمقراطي مطلع على الاتصالات حول الموضوع بين نتانياهو وبين رئيس مجلس النواب الأميركي، الجمهوري مايك جونسون، الذي أعلن، أول من أمس، أنه يوشك على دعوة نتانياهو لإلقاء خطاب في الكونغرس، حتى لو رفض ذلك زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، السيناتور تشاك شومر.