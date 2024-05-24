يسعى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، في الشهرين الأخيرين، إلى الحصول على دعوة لإلقاء خطاب في الكونغرس الأميركي، وذلك بالتعاون مع الحزب الجمهوري، الأمر الذي من شأنه أن يصعد التوتر بينه وبين إدارة الرئيس جو بايدن.
وكثّف نتانياهو اتصالاته في هذا الخصوص في الأيام الأخيرة، على خلفية طلب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كريم خان، أن تصدر المحكمة مذكرات اعتقال ضده وضد وزير الأمن، يوآف غالانت، بشبهة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد البشرية خلال الحرب على غزة، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس".
يشار إلى أن الحزب الديمقراطي مطلع على الاتصالات حول الموضوع بين نتانياهو وبين رئيس مجلس النواب الأميركي، الجمهوري مايك جونسون، الذي أعلن، أول من أمس، أنه يوشك على دعوة نتانياهو لإلقاء خطاب في الكونغرس، حتى لو رفض ذلك زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، السيناتور تشاك شومر.
كانت هذه تفاصيل خبر هارتس: نتانياهو يسعى بالتعاون مع الجمهوريين لإلقاء خطاب بالكونغرس ما يصعّد الأزمة مع بايدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.