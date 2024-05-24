الجريدة الكويتية تتحدث عن مقترح جديد «مرن» لوقف النار في غزة

كشف مصدر مطلع أن وفداً إسرائيلياً التقى في دولة أوروبية وفداً قطرياً قبل أيام، بحث خلاله الجانبان مقترحاً جديداً لصفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس ترسي وقفاً لإطلاق النار في قطاع غزة، الذي يخضع لعدوان إسرائيلي منذ أكثر من 7 أشهر.

وأفاد مسؤول غربي مطلع «الجريدة» الكويتية، بأن الدولة الأوروبية التي استضافت الاجتماع طلبت من الوفد الإسرائيلي الحضور دون أي تعهد، للاستماع لأفكار جديدة جاء بها الوفد القطري، بعد الاجتماع والتباحث مع قياديين في «حماس». المسؤول رفض الخوض في تفاصيل المقترح، وأشار إلى أنه يستند إلى اتفاق الإطار العام الذي تم رسمه بين الطرفين في باريس، لكن هناك بعض التفاصيل التي من شأنها تخفيف معارضة الجانب الإسرائيلي الذي رفض الصفقة السابقة في اللحظات الأخيرة.

يشار إلى أن الاتفاق على إطلاق «حماس» 33 محتجزاً إسرائيلياً أحياءً لا يزال كما هو، لكن الخلاف على المدة الزمنية لهذه المرحلة، حيث تريد الحركة إطلاق 3 اسرى كل أسبوع، أما المراحل اللاحقة فيتم بحث إطار متكامل بشأنها يختلف عما كان قد نشر سابقاً، ويستند إلى الاتفاق على إطلاق سراح جميع الأسرى والأسيرات مقابل التهدئة، وانتقال «حماس» إلى خارج القطاع في مدة أقصاها 6 أشهر، وبعدها تنسحب إسرائيل من غزة وتبدأ جهود إعادة الإعمار وتنظيم إدارة القطاع.