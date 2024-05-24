القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك بـ 67 مقذوفا خلال 24 ساعة

الخليج 365 - متابعات

أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية اليوم الجمعة أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 24 مرة خلال اليوم الماضي وأطلقت 67 مقذوفا من عيارات مختلفة.

وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على “تلغرام”: “خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 24 واقعة قصف من قبل القوات الأوكرانية.. 14 على محور دونيتسك و9 على محور غورلوفكا وواقعة قصف واحدة على محور أفدييفكا”.

وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 67 مقذوفا مختلفة العيارات. وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن مقتل مدني واحد وإصابة 13 آخرين.

يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 23 عملية قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.

وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، البنى التحتية والمدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، متبعة أساليب إرهابية، بدعم من قوات حلف “الناتو”.

في 24 فبراير عام 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وصف الرئيس فلاديمير بوتين الهدف منها بأنه لحماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات.

وأضاف بوتين، أنها أيضا من أجل نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التوجه النازي فيها، وسوق جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن “جرائم دموية ضد المدنيين” في دونباس إلى العدالة.