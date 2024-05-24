أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 9:30 من مساء يوم الجمعة 24-05-‌‏2024 مقر قيادة ‏كتيبة السهل التابعة للواء 769 في قاعدة بيت هلل بصواريخ فلق، وأصابوه إصابة مباشرة".‏

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": استهدفنا مقر قيادة ‏كتيبة السهل التابعة للواء 769 في قاعدة بيت هلل بصواريخ فلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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