مصدر رفيع المستوى: ‏مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الكارثة الإنسانية في غزة

الشارقة - اميمة ياسر - قال مصدر رفيع المستوى، إن ‏مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الأزمة الإنسانية الكارثية الطاحنة بقطاع غزة، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.

وذكر مصدر رفيع المستوى، أن معبر رفح هو معبر مصري فلسطيني، ومصر ستعيد إدخال المساعدات من خلال آلية يتم الاتفاق عليها بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية.

وتابع مصدر رفيع المستوى، أن مصر ستظل تتصدى لأي محاولات لتصفية الفضية الفلسطينية أو لعزل قطاع غزة عن العالم.

ولفت إلى أن مصر وأمريكا تتفقان على إدخال المساعدات مؤقتا من معبر كرم أبو سالم انطلاقا من حرص مصر على التخفيف من نقص المساعدات.

وأكد مصدر رفيع المستوى، أن مصر تحرص على سرعة إيجاد حلول مؤقتة لإدخال الوقود إلى قطاع غزة لتشغيل المستشفيات المتوقفة عن العمل، ومصر تحرص على التخفيف من وطأة نقص المساعدات من خلال إدخالها عبر معبر كرم أبو سالم ولحين عودة معبر رفح للعمل بشكل طبيعي.

كما أكد مصدر رفيع المستوى، أن ‏مصر تحرص على ثوابت القضية الفلسطينية وإصرارها علي عدم القبول بسياسة الأمر الواقع التي يحاول الجانب الآخر فرضها على الأرض.