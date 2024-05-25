ننشر أسماء المصابين في انقلاب أتوبيس عمال السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

قال مصدر طبي في السويس إن مجمع طبي السويس استقبل 16 مصابًا في حادث انقلاب أتوبيس عمال شركة إيماك للورق بطريق "السخنة - الأدبية" اتجاه السويس.

وأضاف المصدر أن الإصابات تراوحت بين كسور في الأطراف والعمود الفقري، وسحجات وكدمات في أماكن مختلفة بالجسم، وخضعوا للفحص الطبي تمهيدا لنقلهم إلى الأقسام المختصة بالمجمع.

وأضاف المصدر أن المصابين هم غريب أحمد البغدادي شحاته 36 عامًا، ومحمود عبدالفتاح علي 46 عامًا، ومحمد عبادي علي محمد 44 عامًا، ولينا سمير كامل 43 عامًا، وأحمد مصطفي عبدالرحيم 23 عامًا، وكريم سمير سيد 42 عامًا مقيم بطنطا محافظة الغربية، أصيبوا بكدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم.

كذا أصيب محمد أحمد عبدالفتاح 23 عامًا، بخلع بالكتف الأيسر وسحجات وكدمات، وشهد غريب سيد 35 عامًا مصابة بكسر بالساق اليسرى وسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالوجه والجسم، وعمرو اسماعيل أبوالفتوح إسماعيل 42 عامًا مصاب بكسر بالساق اليسرى وسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالوجه، وعادل سيد احمد عبيد 47 عامًا مقيم محافظة المنوفية، ومصاب بكسر بالساق اليمني والذراع الأيمن وسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالوجه والجسم، ووليد مصطفى أحمد علي 44 عامًا مصابًا بكسر بالساق اليمني وسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالوجه.

وأصيب أشرف وحيد عطيه 52 عامًا، بكسر بالساق اليمني وسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالوجه، ومحمود ابراهيم سليمان 53 عامًا سائق الاتوبيس مصاب بكسر بالساق اليسرى وسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالوجه والجسم، وحمدي خيري محمد 44 عامًا، مصاب بكسر بالعمود الفقري وسحجات وكدمات وجروح، وعمر محمد أحمد 20 عامًا، مصاب بكسر بضلوع الصدر اشتباه كسر بالعمود الفقري وسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالوجه والجسم، ومؤمن محمود سليمان 33 عامًا مصاب بكسر بالعمود الفقري والساق اليسرى وسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالوجه والجسم.

وكان مرفق إسعاف السويس تلقى بلاغا بانقلاب أتوبيس ميني باص رقم "ط س ق 3943 " محمل بعمال تابعين لشركة إيماك للورق، وذلك بمنحدر من أعلى الطريق أمام شاطئ السويس العام "طريق السخنة والأدبية" اتجاه السويس.

ووجه الدكتور محمد طنطاوي 11 سيارة إسعاف من نقاط الارتكاز إلى موقع الحادث، ودشن المسعفون مستشفى ميداني قبل وصول رجال الحماية المدنية، حيث قدم فريق الإنقاذ البري الدعم الفني وتمكنوا من فتح الاتوبيس لإخراج المصابين وباقي الركاب من عمل الشركة.