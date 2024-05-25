شكرا لقرائتكم خبر عن ضباط أوكرانيون يواجهون تحقيقًا جنائيًا بسبب روسيا.. ما القصة؟ والان نبدء بالتفاصيل

قيادة الجيش الأوكراني

الدمام - شريف احمد - يواجه نحو 28 قائدا عسكريا أوكرانيا تحقيقا جنائيا على خلفية إخفاقات عسكرية في بداية الهجوم الروسي الذي انطلق مؤخرا قرب خاركيف.وذكرت وسائل إعلامية أوكرانية اليوم السبت أن مكتب التحقيقات الأوكراني فتح تحقيقا، وجرى اتهام الضباط بالإخفاق في تنظيم الدفاع عن الحدود الأوكرانية مع روسيا بالصورة الملائمة.وعقب الهجوم الذي شنته القوات الروسية في المنطقة في 10 مايو، اضطر الجيش الأوكراني إلى إخلاء مواقعه المتقدمة وعدة قرى فيما تم تسجيل خسائر مرتفعة في الجنود والعتاد.وأشارت تقارير إلى أن الـ 28 ضابطا الذين يتم التحقيق معهم هم من مستوى القيادة في اللواء 125، والكتيبة 415 مشاة واللواء 23 ميكانيكي ووحدات أخرى.وبعد أول تراجع عن الهجوم الروسي، عينت قيادة الجيش الأوكراني جنرالا مسؤولا جديدا في المنطقة، وأبلغت شركات بناء أوليه سينيهبوف حاكم منطقة خاركيف بأن التحصينات لم يتم بناؤها بحسب الأوامر.ولم تتمكن القوات الأوكرانية من إبطاء تقدم القوات الروسية إلا بعد أيام، لكن القتال العنيف تواصل على الجبهة الجديدة.