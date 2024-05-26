الجيش الأميركي: الحوثيون أطلقوا صاروخين باليستيين مضادين للسفن نحو البحر الأحمر

ذكرت القيادة الوسطى الأميركية، أنّ "الحوثيين أطلقوا اليوم صاروخين باليستيين مضادين للسفن نحو البحر الأحمر"، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات، على حدّ قولها.

ويأتي ذلك، في وقت تستمر فيه عمليات القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتوجهة إلى الموانئ الإسرائيلية تضامنًا مع غزة في ظل الحرب الإسرائيلية، وذلك في البحر الأحمر والبحر العربي والمحيط الهندي والبحر المتوسط، كما أضافت إلى أهدافها السفن المرتبطة بأميركا وبريطانيا منذ شنّ جيش البلدين غارات جويّة داخل اليمن.