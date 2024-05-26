استشهاد ٤٦ فلسطينياً في قصف للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين اليوم إلى 46 شهيداً وعشرات الجرحى في سلسلة غارات وقصف إسرائيلي استهدف مراكز إيواء ومنازل وتجمعات للفلسطينيين في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى شهداء الأقصى باستشهاد ١٦ فلسطينياً في قصف على منازل وأبراج سكنية في مخيمي البريج والنصيرات وسط القطاع، كما استشهد ١٥ فلسطينياً في قصف للاحتلال استهدف مركز إيواء في منطقة الصفطاوي غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وفي بيت حانون شمال القطاع استشهد ١٥ فلسطينيا جراء قصف استهدف مدرسة تضم مئات النازحين الذين لجأوا للمدرسة للاحتماء من القصف الإسرائيلي المستمر على مخيم جباليا.

من جانبها أطلقت وزارة الصحة الفلسطينية نداء استغاثة للمجتمع الدولي للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإعادة فتح معبر رفح، لتمكين ٢٠ ألف مريض سرطان وجريح من السفر لتلقي العلاج خارج قطاع غزة.