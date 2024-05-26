تسجيل درجات حرارة قياسية في العاصمة المكسيكية بلغت 34,7 درجة مئوية

سُجّلت في العاصمة المكسيكيّة ​مكسيكو​ سيتي، بعد ظهر أمس السّبت، أعلى درجة حرارة منذ بداية الإحصاءات في مرصد تاكوبايا، بلغت 34,7 مئوية، بحسب هيئة الأرصاد الجويّة الوطنيّة. وأوضحت أنّ "الرّقم القياسي السّابق هو 34,4 درجة مئويّة، سُجّل في 24 أيّار في المحطّة نفسها".

وكانت قد أعلنت الحكومة المكسيكيّة الجمعة، تسجيل 48 وفاة بسبب موجة الحر الحادّة الّتي تشهدها البلاد منذ آذار الماضي. وأشار تقرير لوزارة الصحّة المكسيكيّة، يتضمّن معطيات حتّى 21 الحالي، إلى أنّ 956 شخصًا تأثّرت صحّتهم بدرجات الحرارة المرتفعة، بمستويات متفاوتة.

يُذكر أنّ عام 2023، سجِّلت حصيلة وفيات قياسيّة بلغت 419 وفاة، بسبب درجات الحرارة خلال الموسم الحار الّذي استمرّ قرابة ثمانية أشهر في المكسيك، بحسب الإحصاءات الرّسميّة.