قوى الأمن: توقيف شخص يروج المخدرات في بئر حسن ومحيطها بالجرم المشهود

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "معلومات توافرت ل​شعبة المعلومات​ عن قيام شخصٍ بترويج ​المخدرات​ في محلّة ​بئر حسن​ ومحيطها. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، توصّلت الشّعبة إلى تحديد هويّته، وهو: "أ. ش." (مواليد عام 1997، فلسطيني)".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بتاريخ 2024-6-13، وبعد رصد ومراقبة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه بالجرم المشهود، أثناء قيامه بترويج المخدّرات في محلّة السّفارة الكويتيّة، على متن درّاجة آليّة لون أسود تمّ ضبطها"، مشيرةً إلى أنّ "ضُبِطَت بحوزته كميّة من المواد المخدّرة المختلفة الأنواع، مقسّمة في أظرف وعلب و"طبّات" بلاستيكيّة، معدّة للتّرويج".

ولفتت شعبة العلاقات العامّة إلى أنّ "بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتوزيع وترويج المخدّرات في المناطق الآتية: بئر حسن، السّفارة الكويتيّة، ومدخل صبرا، وذلك لقاء تقاضيه مبلغ 30 دولارًا أميركيًّا عن كل يوم؛ كما اعترف بتعاطي المخدرات". وذكرت أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".