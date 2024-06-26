ميقاتي استقبل بارولين وبحث مع الخليل في امور مالية واقتصادية

بحث رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، مع وزير المال يوسف خليل في الأمور المالية والاقتصادية وشؤون الموازنة.

واستقبل ميقاتي، أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين. وأقيم في باحة السراي الحكومي استقبال رسمي لبارولين، وذلك قبل أن ينتقل الأخير برفقة ميقاتي لعقد لقاء ثنائي يعقبه اجتماعٌ موسع.

كما اجتمع ميقاتي مع وزير الثقافة محمد مرتضى وبحث معه شؤون الوزارة.

واجتمع مع وزير المهجرين عصام شرف الدين. واستقبل النائب ناصر حيدر.

في سياق نشاطه، التقى رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران، الذب اشار بعد اللقاء، الى اننا "قمنا بزيارة الى ميقاتي وقدمنا له دعوة لحضور افتتاح معمل "الكمبيوترات والأيباد"في 11 تموز المقبل بالشراكة مع "مؤسسة طلال ابو غزالة". ووضعناه أيضا في جو تصنيفات الجامعة العالمية بحسبQS 2025، وقد احرزت الجامعة المركز الأول في السمعة المهنية لخريجيها على مستوى لبنان والمركز الأول في السمعة الأكاديمية بحسب تصنيف QS2025 على مستوى لبنان أيضا".

ولفت الى اننا "أطلعناه كذلك على أوضاع الجامعة وحاجاتها للعام الجامعي المقبل ،وأبلغناه بأننا أنهينا العام الدراسي وبأن امتحانات الدخول ستكون في شهر تموز 2024 بشكل طبيعي كما كان يحصل سابقا قبل الأزمة المالية وأزمة الكورونا".