الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق 12 صاروخا من غزة اعترضنا بعضها وسقط بعضها في هرتسليا وبني براك

أعلن الجيش الإسرائيلي، أننا "رصدنا إطلاق 12 صاروخا من قطاع غزة اعترضنا بعضها وسقط بعضها الآخر في هرتسليا وبني براك".
وكانت قد أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، بأنّ "مقاتلينا تمكّنوا من استهداف 5 دبّابات صهيونيّة وجرافتَين عسكريّتَين وناقلة جند بقذائف "الياسين 105" و"تاندوم" وعبوات "شواظ" والعمل الفدائي، في منطقة "بلوك 2" وشارع الداخليّة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة".
وكان قد أعلن الناطق العسكري باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة، في وقت سابق، عن قتل وأسر جنود إسرائيليين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، في حين نشرت "القسام" مقطع فيديو يُظهر سحب جندي في أحد الأنفاق وقالت: "هذا ما سمح بنشره وللحديث بقية".
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