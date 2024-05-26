تعيين فيصل بن سعود المجفل سفيرا للسعودية لدى سوريا

ياسر رشاد - القاهرة -

ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، الأحد، أنه تم تعيين السفير الدكتور فيصل بن سعود المجفل سفيرا للحكومة السعودية إلى سوريا، بعد أشهر من إعلان استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقالت الوكالة السعودية إن "السفير الدكتور فيصل بن سعود المجفل رفع الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على الثقة الملكية بتعيينه سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية العربية السورية".

وأعرب السفير المجفل بحسب الوكالة عن "بالغ اعتزازه بالثقة الملكية الكريمة، داعيًا -المولى عز وجل- أن يمده بعونه وتوفيقه لأداء مهام عمله بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة، في خدمة مصالح المملكة وتوطيد أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين".

وكانت السعودية وسوريا أعلنتا في أكتوبر الماضي، استئناف بعثتيهما الدبلوماسيتين بعد أيام من عودة دمشق إلى جامعة الدول العربية.

وقال بيان لوزارة الخارجية السعودية، حينها إن استئناف عمل البعثة الدبلوماسية في دمشق يأتي "انطلاقا من روابط الأخوة التي تجمع شعبي المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية، وحرصًا على الإسهام في تطوير العمل العربي المشترك، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وفي مايو الماضي، كان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي استقبل الرئيس السوري، بشار الأسد، وجرى خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، إلى جانب بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.